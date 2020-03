Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ολόκληρη η Αργεντινή

Ό,τι μπορεί για να μην εξαπλωθεί ο ιός κάνει η Αργεντινή, με 128 κρούσματα και τρεις νεκρούς.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντες έδωσε εντολή την Πέμπτη να τεθεί ολόκληρη η χώρα σε «προληπτικό και υποχρεωτικό» περιορισμό ως την 31η Μαρτίου, για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

«Είναι καιρός να γίνει κατανοητό ότι φροντίζουμε την υγεία των Αργεντινών», τόνισε ο πρόεδρος Φερνάντες κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του, επιβεβαιώνοντας πως το μέτρο του περιορισμού ισχύει από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ως την 31η Μαρτίου και ότι οι πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν να προμηθεύονται βασικά αγαθά όπως τρόφιμα και φάρμακα.

Το μέτρο έχει σκοπό η πανδημία «να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βλαπτική για την οικονομία» της Αργεντινής, πρόσθεσε ο πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία πέρυσι εν μέσω της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης από το 2001.

Οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής κατέγραφαν 128 κρούσματα μόλυνσης και τρεις θανάτους εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 ως χθες.

Το Μπουένος Άιρες ήδη έκλεισε τα σύνορα για 15 ημέρες και ανέστειλε τις πτήσεις προς και από χώρες που πλήττονται από την πανδημία.