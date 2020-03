Κοινωνία

Ιερώνυμος: Πήραμε τις απαραίτητες αποφάσεις - Μένουμε σπίτι επειδή αγαπάμε

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για τους επαγγελματίες υγείας που δίνουν την μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Τι ζητά από τους πιστούς, ανήμερα των Γ΄ Χαιρετισμών.

Να μετρατρέψουν κάθε σπίτι σε Εκκλησία ζήτησε απο τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυος, ανημερα των Γ' Χαιρετισμών.

Ο Μακαριώτατος αναφέρει ότι ελήφθησαν οι σωστές αποφάσεις απο την Ιεραρχία και την Πολιτεία, κάλεσε εκ νέου τους πιστούς να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, ενώ στέλνει ξεχωριστό μήνυμα προς τους επαγγελματίες υγείας που δίνουν μάχη στα νοσοκομεία για την περίθαλψη των νοσούντων, αλλά και τους ερευνητές που ψάχνουν την θεραπεία.

Το Mήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου

Αγαπητοί μου αδελφοί, παιδιά μου αγαπημένα!

Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε την πόρτα της χώρας μας αυτή η ασύμμετρη παγκόσμια απειλή της πανδημίας του κορονοϊού, η Ιερά Σύνοδος αλλά και όλοι οι Eπίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος και όλοι οι Κληρικοί μας, αναλογιστήκαμε την ευθύνη που μας αναλογεί και την φροντίδα που οφείλουμε ως ποιμένες και αδελφοί σας να επιδείξουμε προς όλους εσάς και τον καθένα χωριστά.

Ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και υπηρετούντες στην δημόσια υγεία, οι οποίοι δίνουν, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, έναν υπεράνθρωπο αγώνα για όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, εκθέτοντας συνειδητά και χάριν του λειτουργήματός τους τους εαυτούς τους σε κίνδυνο. Επιστήμονες και ερευνητές, που εργάζονται νυχθημερόν αναζητώντας αποτελεσματικές θεραπείες για το εμβόλιο που θα λυτρώσει την ανθρωπότητα από τον ιό. Ασθενείς που δίνουν με τη βοήθεια των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού τον δικό τους αγώνα και τους οποίους συνοδεύουν περισσότερο από τον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή οι ευχές και οι προσευχές της Εκκλησίας μας, για να εξέλθουν δυνατοί και υγιείς από τη μεγάλη δοκιμασία που βιώνουν.

Πήραμε τις απαραίτητες αποφάσεις ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που σχεδιάζουν, συντονίζουν και υλοποιούν τις πολιτικές εκείνες που είναι κομβικές για την διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στο ποίμνιό μας.

Από την πρώτη στιγμή στείλαμε με διάκριση το μήνυμα προς όλους όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά και προς όλους όσοι ανησυχούν και φοβούνται να μείνετε στα σπίτια σας για το κοινό καλό. Για την πρόληψη και αναχαίτιση της εξάπλωσης αυτής της πανδημίας.

Η Εκκλησία μας είναι κοντά σας. Μαζί σας, δίπλα σας. Όλους σας αγαπά και για όλους σας προσεύχεται.

Σήμερα που ψάλλουμε την Γ/ Στάση των Χαιρετισμών προς την Παναγία μας διαβάζουμε για την καινή κτίση που προσέφερε η Υπεραγία Θεοτόκος προς την Οικουμένη με την σάρκωση και γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού. («Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης») Αυτή την ελπίδα για ανανέωση και θεραπεία θέλω όλοι να κρατήσετε μέσα σας.

Μπορούμε όλοι οι πιστοί να μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε Εκκλησίες και να προσευχηθούμε, να ενώσουμε τις καρδιές μας ζητώντας την άμετρο χάρι και το έλεος του Θεού στην ανθρωπότητα. Να αισθανθούμε και απόψε και κάθε ημέρα, πως γινόμαστε μια ενωμένη γροθιά προσευχής προς την Παναγία μας. Για όλους, ασθενείς και ιατρούς. Για όλους όσοι στερούμαστε την κοινωνία των αγίων μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα. Να δακρύσουμε μπροστά στην εικόνα Της και να την παρακαλέσουμε για τις μεσιτείες Της στον Υιό της.

Να ζητήσουμε από τον Θεό την συγχώρηση που όλοι έχουμε ανάγκη. Να ξεπλύνουν τα δάκρυα μας τον εγωισμό και την ατομικότητα που μας διακρίνει, να αναβαπτιστούμε προετοιμαζόμενοι για το Άγιον Πάσχα. Και να θυμόμαστε πάντοτε πως η Χριστιανική αγάπη είναι το κίνητρο για την προφύλαξη των αδελφών μας. Μένω σπίτι επειδή αγαπώ τον άλλο. Τον κάθε άλλο. Δεν μένω επειδή φοβάμαι, αλλά επειδή αγαπώ. Η αγάπη έξω βάλλει τον φόβο!

Κάνουμε κάθε σπίτι και μία μικρή εκκλησία. Γιατί αγαπάμε τον Θεό και ας μην μπορούμε να τον συναντήσουμε στον οίκο Του. Γιατί αγαπάμε τον πλησίον μας. Ο Θεός είναι παντού. Τον συναντούμε παντού με την προσευχή μας.

Και να θυμάστε την φράση του Γρηγορίου του Θεολόγου, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. «Νεφύδριον εστί και θάττον παρελεύσεται». Ένα συννεφάκι είναι και γρήγορα θα περάσει! Σας μιλώ λοιπόν ως ο πνευματικός σας πατέρας και σας παρακαλώ να το έχετε καλά αυτό μέσα στο νου σας. Γρήγορα θα παρέλθει κάθε δοκιμασία. Δείχνουμε υπευθυνότητα επειδή αγαπάμε και όχι επειδή ο φόβος χτυπά την πόρτα μας. Κρατάμε την καινούρια κτίση που μας χάρισε η Παναγία μας και αναμένουμε προσευχητικά το Αγιον Πάσχα. Θα έρθει! Δεν θα αργήσει. Και τότε θα λάμψει όλη η κτίσις από το φως της Ανάστασης, της χαράς, της ελπίδας. Θαρσείτε αδελφοί μου, παιδιά μου αγαπημένα! Ο Κύριος εγγύς!

