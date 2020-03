Υγεία - Περιβάλλον

Πρωτοποριακό σύστημα τηλε-ψυχιατρικής από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Οι πολίτες δεν είναι μόνοι τους, είμαστε δίπλα τους", τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Πρωτοποριακό σύστημα τηλε-ψυχιατρικής θέτει στη διάθεση των πολιτών, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, για τη υποστήριξη των πολιτών που έχουν επιβαρυνθεί ψυχολογικά τις κρίσιμες αυτές ώρες που περνάει η χώρα μας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση "το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Melapus, η οποία είναι η μεγαλύτερη online πλατφόρμα τηλε-ψυχιατρικής στην Ευρώπη, αποκλειστικά για τη ψυχική υγεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και προγραμματισμού συνεδριών με Ψυχιάτρους και πιστοποιημένους Ψυχολόγους τηλεϊατρικά.

Με αίσθημα ευθύνης, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, θα παρέχεται δωρεάν για τους επόμενους τρείς μήνες, η χρήση του λογισμικού τηλε-ιατρικής για εκτίμηση, ενημέρωση, ευπαθών ομάδων και χρόνιων ασθενών και όσων χρειάζονται βοήθεια λόγω της επιδημίας".

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε ότι "η κρίσιμη κατάσταση που περνάει η χώρα και οι πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αφήνουν ισχυρό ψυχολογικό αποτύπωμα και πολύς κόσμος έχει την ανάγκη υποστήριξης από ειδικό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομπρέλα προστασίας γύρω από τους πολίτες της Αττικής και η ψυχολογική υποστήριξή τους εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με στρατηγική και συνέπεια. Oι πολίτες δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε δίπλα τους και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να αναχαιτίσουμε την επιδημία, διατηρώντας τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία".

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση "η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με πολύ απλουστευμένη λογική ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε με ένα κλικ. Η online (διαδικτυακή) συνεδρία με την ειδική εφαρμογή βιντεοκλήσης της Melapus δεν χρειάζεται εγκατάσταση επιπλέον προγράμματος για τη συνεδρία. Αρκεί ένα laptop και μια σύνδεση στο ίντερνετ.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, με την στήριξη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και της Melapus, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συνδράμουν τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται.?"