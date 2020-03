Οικονομία

Κορονοϊός: εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από τους Έλληνες εφοπλιστές

Στην πρωτόγνωρη δοκιμασία που βιώνει η πατρίδα μας μαζί με ολόκληρο τον πλανήτη, βαλλόμενη από τον κορονοϊό, η ναυτιλία γίνεται αρωγός στη μάχη κατά της πανδημίας.

Εκστρατεία ειδικού σκοπού συγκέντρωσης χρημάτων για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας με αναγκαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και αναλώσιμα προϊόντα ξεκίνησε η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), μέσω του συλλογικού της οργάνου, την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και παράλληλα με την ιδιωτική πρωτοβουλία.

«Σε στενή συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια δηλώνει παρούσα να ενισχύσει με εφόδια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας που βρίσκεται με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία» αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, κ. Θ. Βενιάμης.

Ενδεικτικά, ήδη προσφέρθηκαν 105 αναπνευστήρες και όπως λέει η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, θα υπάρξει και συνέχεια...