Κορονοϊός: εννέα νεκροί και 495 κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους, καθώς και των κρουσμάτων. Ανακοινώσεις από τον λοιμωξιολόγο, Σωτήρη Τσιόδρα.

Σε εννέα ανέρχονται οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας μέσα σε ένα 24ωρο και συγκεκριμένα δύο στην Αθήνα και ένας στην Κοζάνη. Όλοι τους ήταν άνδρες με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Ένας 80χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στην Κλινική "Παμμακάριστος" έχασε τη ζωή του. Νωρίτερα την Παρασκευή, ακόμη ένας συνάνθρωπος μας έχασε την ζωή του από τον κορονοϊό. Πρόκειται για έναν 87χρονο από την Δαμασκηνιά Κοζάνης, η οποία είχε τεθεί σε καραντίνα. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι που εμφάνισε συμπτώματα. Πριν από δύο ημέρες εισήχθη στο Νοσοκομείο Κοζάνης. Την Πέμπτη βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έδειξαν ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό και μετά από λίγες ώρες, το πρωί της Παρασκευής, ο ηλικιωμένος κατέληξε.

Όλα οι νεκροί στην Ελλάδα από τον κορονοϊό είναι άνδρες, ηλικίας 53 ετών και άνω. Από τους οκτώ νεκρούς, οι τέσσερις προέρχονται από την περιοχή της Κοζάνης.

Αύξηση κρουσμάτων στην χώρα

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε στις 18:00 της Παρασκευής, ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, αυξήθηκαν κατά 31 τα κρούσματα στην Ελλάδα το προηγούμενο 24ώρο, ανεβάζοντας σε 495 τον συνολικό αριθμό τους. Τα 84 από αυτά είναι απροσδιόριστης προέλευσης, ενώ τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Αθήνα.

Συνολικά, στις 18:00 της Παρασκευής, 90 ασθενείς νοσηλεύονταν, από αυτούς 20 διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ. Όλοι τους λαμβάνουν ειδική θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων ξεπερνά πλέον τα 72 έτη. Αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι 19 άνθρωποι που νόσησαν από τον κορονοϊό έχουν πάρει πλέον εξιτήριο.

Ο κ. Τσιόδρας παρακάλεσε όσους ήδη βρίσκονται στην επαρχία και στα νησιά να μην έρθουν σε επαφή με κάποιον που θα μπορούσε δυνητικά να νοσήσει και να κινδυνεύσει από τον νέο κορονοϊό. Χαρακτηριστικά ανέφερε το παράδειγμα νησιού στα Δωδεκάνησα, όπου η μόνη επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος της νόσου ήταν επισκέπτης από την Αθήνα. Ο κ. Τσιόδρας επανέλαβε ότι το κύριο μήνυμα είναι «μένω στο σπίτι αν έχω ήπια συμπτώματα, δεν υπάρχει ανάγκη εργαστηριακού ελέγχου σε νέους, υγιείς αλλά και όσους έχουν ήπια συμπτώματα».

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την πορεία της επιδημίας, διευκρίνισε ότι «η πρόβλεψή μας παραμένει σταθερή για την πορεία της νόσου στην πατρίδα μας. Το αν αυτό αλλάξει εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία θα εφαρμόσουμε τα μέτρα του αυτοπεριορισμού». Εξήγησε ότι σε δυο εβδομάδες θα έχουμε ακριβή εικόνα της κατάστασης και είπε ότι δύο παραμένουν οι στόχοι του σχεδιασμού, να μην νοσήσουν οι ομάδες υψηλού κινδύνου και να μην νοσήσουμε όλοι μαζί.

Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της βαριάς πνευμονίας που προκαλεί η νόσος COVID 19, ανοίγει η ανακάλυψη που έκανε η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης για τους βαρέως Πάσχοντες, στα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου.

Παράλληλα, το πρωί της Παρασκευής εξειδικεύθηκε το νέο πακέτο μέτρων για την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αναφορικά με την καταβολή του Δώρου Πάσχα, τα επιδόματα, τις διευκολύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες.