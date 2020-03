Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: σχέδιο για αύξηση των εξετάσεων για τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρωμένο σχέδιο συμμετοχής ερευνητικών εργαστηρίων για την αύξηση του αριθμού των εξετάσεων για τον COVID-19.

Η Ελλάδα, όπως και όλος ο κόσμος, βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας. Το βασικό ζητούμενο είναι η προστασία της υγείας των πολιτών, έναντι της πανδημίας από τον SARS-CoV-2. Η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας και οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, βρίσκονται στη πρώτη γραμμή του μετώπου. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα συστρατεύεται στη μάχη για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2 και των συνεπειών του, αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Εδώ και δυο εβδομάδες, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) με το συντονισμό του προέδρου του ΕΣΕΤΕΚ και καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Γενεύης, Μανώλη Δερμιτζάκη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας και το σύνολο των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και των ελληνικών πανεπιστημίων, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, συνεπικουρώντας τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα σε εθνικό επίπεδο.

«Ο στόχος είναι ένας: Ο περιορισμός της διάδοσης της νόσου και η προστασία της υγείας των πολιτών», αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Εξηγεί πως σε πρώτη φάση, το σχέδιο εστιάζει στην υποστήριξη και την αύξηση των εξετάσεων για τον COVID-19. Η αρχή γίνεται με την συμμετοχή εργαστηρίων που θα αναπτύξουν σε μικρό χρονικό διάστημα τη μεθοδολογία της εξέτασης με βασικά αντιδραστήρια.

Η προσπάθεια αυτή, γρήγορα θα επεκταθεί και σε άλλα ερευνητικά εργαστήρια, αλλά και σε νέες δράσεις που θα συνεισφέρουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ο ΕΟΔΥ.

Καταλήγει ότι «οι στιγμές απαιτούν ωριμότητα και σοβαρότητα από όλους και η ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας στέκεται και θα συνεχίζει να στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των αρμοδίων αρχών και των επαγγελματιών υγείας».