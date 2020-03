Κοινωνία

Κορονοϊός: περιορισμός στα αντισηπτικά και πρόστιμα για αισχροκέρδεια

Πόσα αντισηπτικά θα μπορεί να προμηθεύεται κάποιος από σούπερ μάρκετ ή φαρμακεία. Πώς θα διατίθενται; Τέλος στην οποιαδήποτε προσπάθεια αισχροκέρδιας σε αντισηπτικά...

Μέχρι τρία τεμάχια αντισηπτικά θα μπορεί να προμηθεύεται κάποιος είτε από σούπερ μάρκετ είτε από φαρμακεία και θα διατίθενται αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.

Στο μεταξύ, μπαίνει τέλος στην οποιαδήποτε προσπάθεια αισχροκέρδιας σε αντισηπτικά, μάσκες και άλλα είδη που έχουν ζήτηση αυτό τον καιρό καθώς ορίζεται ότι το μικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020, ενώ όχι μόνο θα επιβάλλονται πρόστιμα για αισχροκέρδεια αλλά θα απαγορεύεται και οποιαδήποτε διαφήμιση σε οποιοδήποτε μέσο. Αυτό προκύπτει από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα όπως γνωστοποιείται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από σήμερα, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών τεμαχίων ανά πελάτη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής: Προϊόντα απολύμανσης, προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης, αντισηπτικά προϊόντα. Από σήμερα, αυτά τα προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών

Σε ό,τι αφορά στις τιμές και την επιβολή προστίμων στο άρθρο 21: «Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών» αναφέρονται τα εξής:

- Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.

- Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης ορίζεται η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

- Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που του παρέχει ο νόμος προκειμένου να επιτύχει την παύση της παράνομης πρακτικής και την άρση των συνεπειών της και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, μπορεί να λάβει επιπλέον μέτρα ως εξής: να απαιτεί είτε από τον παραβάτη, είτε από πάροχο υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (online) διεπαφή, να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο για αγαθά που διατίθενται προς πώληση κατά παράβαση της παρ. 1.

- Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται η έννοια της δυσαναλογίας των ωφελημάτων με την αξία της παροχής, να καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και να ρυθμίζεται κάθε επιμέρους θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.