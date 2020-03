Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: υπάρχουν έτοιμα και νέα μέτρα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έκκληση από τον Υφ. Υγείας για τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας και αποτροπής. Τι λέει για τα «επόμενα βήματα».