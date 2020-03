Life

“Food N’ Friends” με την… τολμηρή Μαρία Καβογιάννη (εικόνες)

Η αγαπημένη ηθοποιός μπαίνει στην κουζίνα και δίνει μια ξεχωριστή “παράσταση” γέλιου και… ικανοτήτων!

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται ένα πρόσωπο έκπληξη, τη Μαρία Καβογιάννη, η οποία καλείται να φέρει εις πέρας μια μαγειρική αποστολή. Η καταξιωμένη ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί και ξεχωρίσει για το ταλέντο και την προσωπικότητά της, μας αποκαλύπτει τις αδυναμίες της!

Για πρώτη φορά, τολμά πράγματα που ούτε καν φανταζόταν. Αναλαμβάνει να φτιάξει ένα γαλακτομπούρεκο, το οποίο και απολαμβάνει χωρίς ενοχές. Πώς θα αντιδράσει όταν ο Δημήτρης και ο Ηλίας θα προσπαθήσουν να της πάρουν τη μπουκιά από το στόμα;