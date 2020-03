Οικονομία

Κλείνουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους αποφάσισε το Υπουργείο Μεταφορών. Ποια από αυτά εξαιρούνται.

Αναστέλλεται προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου έως και 31 Μαρτίου, η λειτουργία των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).

Η απόφαση, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνεται με βάση τα αναφερόμενα στην από 20 Μαρτίου εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του.

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων της κατηγορίας αυτής εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι ελέγχονται και από τις αρμόδιες Αρχές άλλων χωρών.

Ως αρμόδια Υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Υπενθυμίζεται ότι με στόχο την αποφυγή συνωστισμού είχε ήδη παραταθεί μέχρι την 30η Απριλίου η ισχύς των αδειών οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Επιπλέον, δεν θα πραγματοποιηθούν και οι εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών ιδιωτικών ΚΤΕΟ που ήταν προγραμματισμένες για την 30η Μαρτίου.