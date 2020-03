Τεχνολογία - Επιστήμη

Σε δοκιμαστική λειτουργία το gov.gr

Ηλεκτρονικά η συμπλήρωση και υπογραφή εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων. Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας.

Εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και συνταγογραφήσεις θα μπορούν πλέον να γίνουν από το κινητό ή τον υπολογιστή μας, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία, καθώς από το πρωί του Σαββάτου τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης gov.gr.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας επισπεύστηκε κατά δύο μήνες λόγω των έκτακτων συνθηκών., και περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (503) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην αρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν.

Όπως γνωστοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι διαδικασίες πρόσβασης των πολιτών στο gov.gr καθώς και της έκδοσης των πιστοποιητικών ρυθμίζονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-03-2020. Η ταυτοποίηση θα διενεργείται -σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας- μέσω των κωδικών Taxisnet και τα έγγραφα που θα εκδίδονται μέσω του gov.gr θα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα, θα γίνονται, δε, υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η διαδικασία συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης είναι παρεμφερής με αυτήν της εξουσιοδότησης.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση εξουσιοδότησης

1) Στην αρχική σελίδα του gov.gr επιλέγουμε την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα».

2) Στην καρτέλα της ενότητας επιλέγουμε «Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση».

3) Ανάλογα με το έγγραφο που επιθυμούμε να εκδοθεί, επιλέγουμε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» ή «Έκδοση εξουσιοδότησης».

4) Επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία».

5) Στην καρτέλα «Δηλώσεις» επιλέγουμε «Ξεκινήστε εδώ».

6) Στην καρτέλα «Επιλέξτε ενέργεια» επιλέγουμε «Δημιουργία νέου εγγράφου» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».

7) Επιλέγουμε ανάμεσα σε προδιατυπωμένες φόρμες εξουσιοδοτήσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων και σε ελεύθερο κείμενο και κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί «Επιλογή» που εμφανίζεται.

8) Επιλέγουμε «Σύνδεση» και μεταφερόμαστε στο παράθυρο αυθεντικοποίησης χρήστη του Taxisnet.

9) Εκεί καταχωρούμε το username και το password, ελέγχουμε ότι είναι ενεργή η επιλογή «Έγκριση» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποστολή».

10) Επιστρέφοντας αυτόματα στη σελίδα του gov.gr, θα μας ζητηθεί να επιβεβαιώσουμε αν είναι ορθά καταχωρημένα στο Taxisnet το όνομα, το επώνυμο και ο ΑΦΜ μας και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση».

11) Στην επόμενη καρτέλα καταχωρούμε τα στοιχεία που ζητούνται και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».

12) Συμπληρώνουμε το κείμενο της εξουσιοδότησης (εφόσον έχουμε επιλέξει ελεύθερο κείμενο), καθώς και τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Επιλέγουμε «Συνέχεια».

13) Στην «Επισκόπηση εξουσιοδότησης» ελέγχουμε αν τα στοιχεία είναι σωστά και επιλέγουμε «Έκδοση».

14) Σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνουμε στο κινητό που καταχωρήσαμε στο στάδιο 11 ένα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγουμε στο πεδίο «Κωδικός» και επιλέγουμε «Συνέχεια».

15) Στην αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο το οποίο μας ενημερώνει ότι το έγγραφο εκδόθηκε, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του. Στη δεξιά στήλη επιλέγουμε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουμε το έγγραφο στον υπολογιστή μας, «Αποστολή e-mail» για να στείλουμε το έγγραφο στη δική μας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και «Αποστολή SMS» για να στείλουμε το έγγραφο στον δικό μας αριθμό τηλεφώνου. Αν θέλουμε να ακυρώσουμε το έγγραφο που συντάξαμε, επιλέγουμε «Ανάκληση».