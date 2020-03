Υγεία - Περιβάλλον

Νοσηλευτής στον ΑΝΤ1: χρειάζεται “οπλοστάσιο” κόντρα στον κορονοϊό - φτιάξαμε μόνοι μας αντισηπτικά

Ο Δημήτρης Κουρουβακάλης, εργαζόμενος στο Ιπποκράτειο, σε κατ΄ οίκον απομόνωση, λόγω επαφής με φορέα του ιού, περιγράφει την κατάσταση στο ΕΣΥ.