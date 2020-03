Πολιτική

Απαγόρευση κυκλοφορίας: πως θα παίρνουμε άδεια εξόδου από το σπίτι

Ποια είναι τα δυο έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν. Άδεια και μέσω sms ή υπεύθυνης δήλωσης. Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξηγώντας αναλυτικά τα μέτρα για την αποφυγή της άσκοπης κυκλοφορίας, δήλωσε ότι απόψε θα τεθεί σε λειτουργία η ιστοσελίδα forma.gov.gr , όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι οδηγίες.

Θα υπάρχουν δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο έντυπο υπογράφεται άπαξ για τους εργαζόμενους και θα περιλαμβάνει, ονοματεπώνυμο, τόπο εργασίας και ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης.

Για τις υπόλοιπες μετακινήσεις θα υπάρχει μια άλλη βεβαίωση Τύπου Β, που είναι αναρτημένη στο forma.gov.gr και κωδικοποιεί έξι λόγους για μετακίνηση:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή γιατρό

Μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών

Μετάβαση στην τράπεζα

Κίνηση για παροχή βοήθειας

Μετάβαση σε τελετή

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο.

Αυτό γίνεται είτε μέσω της φόρμας, είτε σε ένα λευκό χαρτί είτε με sms στο 13033 όπου γράφεις τον έναν από τους έξι αριθμούς και το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση κατοικίας. Το sms είναι δωρεάν.