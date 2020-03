Κοινωνία

Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας: πώς γίνονται οι μετακινήσεις

Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για συγκεκριμένους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί. Οι βεβαιώσεις, τα sms και τα πρόστιμα.

Σε ισχύ τέθηκε από τις 6:00 το πρωί η εφαρμογή των πρόσθετων αυστηρών μέτρων με απαγόρευση κυκλοφορίας, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, που ανακοίνωσε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι πολίτες μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα https://forma.gov.gr/ που ενεργοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής για τις απαραίτητες οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα που χρειάζονται για τις μετακινήσεις τους.

Σήμερα οι εργαζόμενοι θα μεταβούν στην εργασία τους με υπεύθυνη δήλωση, αλλά θα αποχωρήσουν με σχετική βεβαίωση του εργοδότη και μόνο, όπως εξήγησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την παρουσίαση των μέτρων σε κοινή υπουργική συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στο Χαλάνδρι.

Το μέτρο περιλαμβάνει εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρμόζουν, μια και η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σουπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

Η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει θα επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

Οι βεβαιώσεις μπορεί να λαμβάνονται αυτούσιες από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη. Μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

• Άδεια Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)

• Άδεια Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (MS-Word)

• Δήλωση Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)

• Δήλωση Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (MS-Word)



Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρόγραφης φόρμας σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:



Όνομα/Επίθετο

Διεύθυνση κατοικίας

Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού

Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του. Σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματεπώνυμο του, τη Διεύθυνση κατοικίας του και τον λόγο που αντιστοιχεί στην έξοδο από το σπίτι (περιπτώσεις β έως η). Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:



X κενό Όνομα κενό Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:



1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.



