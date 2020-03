Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: εξετάζεται το κλείσιμο των σούπερ μάρκετ τις Κυριακές (βίντεο)

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε ότι θα ανακοινωθούν νέοι κλάδοι (ΚΑΔ) που θα λάβουν στήριξη. Τι είπε για τα μέτρα της κυβέρνησης και την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ενδεχόμενες αλλαγές στα ωράρια των καταστημάτων εξετάζει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊού, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είναι ανοιχτά τις Κυριακές τα σούπερ μάρκετ .

“Σέβομαι απολύτως τον κόπο των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο χωρίς λόγο” είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος τόνισε ότι θα ανακοινωθούν νέοι κλάδοι (ΚΑΔ) που θα λάβουν στήριξη από την κυβέρνηση. “Θα ανακοινωθούν νέοι ΚΑΔ. Και τον Απρίλιο θα ανακοινωθούν. Θα μάθουμε, σήμερα στο Ecofin τα νέα εργαλεία που πιθανόν να έχουμε και τότε θα αποφασίσουμε” τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα των επιλέξιμων προς στήριξη επιχειρήσεων πρόκειται μεταξύ άλλων να περιληφθούν: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές, υπαίθριοι πάγκοι και αγορές, λιανικό εμπόριο φακών επαφής και γυαλιών, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και υπηρεσίες φωτορεπόρτερ.

“Η κρίση αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά αγώνα δρόμου 100 μέτρων, αλλά τα χαρακτηριστικά Μαραθωνίου” δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: “Αυτή η κρίση δεν θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Αν είμαστε τυχεροί θα τελειώσει αρχές Μαΐου. Άρα δεν μπορούμε να ξοδέψουμε τα αποθέματα του κράτους αμέσως γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε δυνάμεις”.

Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, τόνισε ότι για τους συνεπείς πολίτες δεν αλλάζει κάτι. “Και σουπερ μάρκετ θα πάμε και στο φαρμακείο θα πάμε” τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και εξήγησε ότι το μέτρο αυτό ελήφθη για εκείνους που δεν είχαν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης.

“Όλοι πρέπει να προσευχηθούμε να μην φθάσουμε στο σημείο που έφθασε η Ιταλία ή και η Ισπανία. Αυτή είναι μια μάχη που πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί. Εάν 10.000.000 Έλληνες πειθαρχήσουν και 10 δεν πειθαρχήσουν, θα κολλήσουν και τους άλλους” τόνισε ο υπουργός.

Έκανε δε λόγο για ένα “ακραίο μέτρο” που κανείς δεν ονειρευόταν, ως κυβέρνηση, να λάβει, αλλά όπως είπε: πρέπει να νικήσουμε τον ιό και να βγει η Ελλάδα νικήτρια.