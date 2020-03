Πολιτική

Η Νίκη Κεραμέως στον ΑΝΤ1 για τις Πανελλαδικές και τα κλειστά σχολεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Υπ. Παιδείας για την κάλυψη των διδακτικών ωρών, την πιθανή επέκταση του σχολικού έτους και τους φοιτητές, εν μέσω της αβεβαιότητας για την διάρκεια και το μέγεθος της κρίσης με τον κορονοϊό.

«Δεν έχουμε όλα τα δεδομένα διαθέσιμα, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τελικές αποφάσεις για το αν σίγουρα θα ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα», είπε η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η Υπ. Παιδείας, πρώτος στόχος όλων πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και δη των παιδιών και κυρίως να μην χαθεί η σχολική χρονιά και η ακαδημαϊκή χρονιά.

Σε ότι αφορά τις εναλλακτικές για την κάλυψη των χαμένων διδακτικών ωρών, η Υπ. Παιδείας είπε ότι τα βασικά όπλα είναι:

Η επέκταση του σχολικού έτους

Η μείωση της ύλης

Η μετακίνηση της ημερομηνίας έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Αυτό που λέω προς τα παιδιά της Γ’ Λυκείου και τους γονείς τους είναι ότι θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε ώστε η έναρξη των Πανελλαδικών να γίνει όσο πιο κοντά γίνεται στην ημερομηνία τους», δεσμεύθηκε η κ. Κεραμέως.

Η Υπ. Παιδείας αναφέρθηκε και στην θετική ανταπόκριση που βρίσκει από την εκπαιδευτική κοινότητα ανά την επικράτεια η εξ αποστάσεως διδασκαλία.