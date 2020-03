Κοινωνία

Κορονοϊός: διακοπή αεροπορικής σύνδεσης με Βρετανία και Τουρκία

Κλείσιμο και των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων με την γειτονική χώρα, αποφάσισε η Κυβέρνηση. Ποιες εξαιρέσεις προβλέπονται.

Η Κυβέρνηση, όπως αναφέρεται σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, δρομολόγησε την διακοπή αερροπορικών, σιδηροδρομικών και ακτοπλοϊοκών δρομολογίων από και προς την Τουρία.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, η Κυβέρνηση αποφάσισε "τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας".

Η διακοπή κάθε σύνδεσης με την Τουρκία, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00, αποφασίστηκε μετά απο εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19.

Η απαγόρευση δεν αφορά:

Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, η μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.

Ακόμη, σε ότι αφορά την Βρετανία, η Κυβέρνηση αποφάσισε "τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00"

Όπως τονίζεται, οι απαγορεύσεις αυτές δεν εμποδίζουν "την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες αυτές".