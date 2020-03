Κοινωνία

Κορονοϊός: καραντίνα σε ξενοδοχείο για Έλληνες που γύρισαν από την Ισπανία

Μπήκαν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα έμπαιναν σε κατ' οίκον περιορισμό...

Ένταση και εκνευρισμός επικρατεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκαν δεκάδες Έλληνες προερχόμενοι από την Ισπανία.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι είχαν πληροφορηθεί από την πρεσβεία και τις ελληνικές Αρχές ότι μετά την επιστροφή τους στη χώρα μας, θα έμπαιναν σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Αντί για αυτό όμως, βρέθηκαν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο, κάτι το οποίο τους ανακοινώθηκε μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής.

Οι δεκάδες Έλληνες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη αυτή, καθώς όλοι τους διαθέτουν σπίτι στην Αθήνα.