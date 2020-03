Πολιτική

Μητσοτάκης για κορονοϊό: ας γίνει το κάθε σπίτι ένα “οχυρό ζωής”

Νέο μήνυμα στους πολίτες στέλνει ο πρωθυπουργός για τον κορονοϊό. Το βίντεο της κυβέρνησης με οδηγίες.

Νέο μήνυμα για τον κορονοϊό έστειλε στον λαό, μέσω Twitter, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από σήμερα ισχύει ο αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας σε όλη την Ελλάδα. Ας γίνει το κάθε σπίτι ένα οχυρό ζωής και ας μείνει η πόρτα όλων μας κλειστή στον κορονοϊό. Μένουμε υγιείς, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το forma.gov.gr».

Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης έχει ανεβάσει και σχετικό βίντεο της κυβέρνησης με οδηγίες προς τους πολίτες.