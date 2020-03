Κόσμος

Κορονοϊός: Ο πρώτος θάνατος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 42 ετών, χτυπημένος από τον COVID-19.

Της Μαρίας Αρώνη

Ένας υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ηλικίας 42 ετών, πέθανε έχοντας νοσήσει από τον κορονοϊό, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόκειται για τον πρώτο νεκρό από κορονοϊό στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

«Με μεγάλη μας λύπη σας πληροφορούμε ότι ο πρώτος συνάδελφός μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέθανε από τον COVID-19. Ο υπάλληλος αυτός εργαζόταν στο τμήμα Πληροφορικής. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του», αναφέρει ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι το θύμα ήταν Ιταλός.

Αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, που απασχολούν χιλιάδες προσωπικό στις Βρυξέλλες έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. Ένας από αυτούς είναι ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ.