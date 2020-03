Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 17 νεκροί, 695 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Τα νεότερα στοιχεία από την εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα μας, από τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19, Σωτήρη Τσιόδρα, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 71 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 695

Την ίδια στιγμή 17 άνθρωποι. που προσβλήθηκαν από τον COVID-19. κατέληξαν.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας, υπολογίζεται από 8 ως 10 χιλιάδες.

Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας το 56% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα έχει βεβαιωθεί σε άντρες.

Το 75% έχει καταγραφεί στην ηλικιακή ομάδα από 18 ως 64 ετών και το 21% σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

Αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία νοσηλεύονται 114 ασθενείς με κορονοϊό και το 61% αυτών είναι άντρες.

Σε ΜΕΘ νοσηλεύονται 35 ασθενείς διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι τα 68 έτη και το 74% των ασθενών έχουν και υποκείμενα νοσήματα.

Από τους 17 ανθρώπους που έχουν πεθάνει οι 14 είναι άντρες, ενώ 29 άνθρωποι έγιναν καλά και πήραν εξιτήριο.