Απαγόρευση κυκλοφορίας: διευκρινίσεις και εξαιρέσεις από τα μέτρα

Ικανοποιημένος από τα πρώτα στοιχεία εφαρμογής των μέτρων, εμφανίστηκε ο Χαρδαλιάς.

Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου περιορισμού της άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ανέφερε κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως η πλειοψηφία των πολιτών μας αντιλαμβάνεται πλήρως την αναγκαιότητα αυτής της απόφασης και ακολουθεί τις οδηγίες.

Παράλληλα έδωσε και ορισμένες διευκρινίσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, που περλαμβάνουν και ορισμένεςεξαιρέσεις:

Το Δημόσιο θα δέχεται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις κάτι που θα πιστοποιείται με email

Εργαζόμενος που δεν οδηγεί, τον οδηγό θα πιστοποιεί ο εργοδότης

Για δημοσιογράφους απαιτείται σχετική κάρτα και βεβαίωση του εργοδότη. Αντί των ωρών θα αναγράφεται το είδος του ρεπορτάζ.

Για τα φορτηγά τροφοδοσίας απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη και δελτίο αποστολής ή κίνησης

Για mini bus απαιτείται δελτίο κίνησης και πρέπει να χρησιμοποιείται το 50% των οχημάτων

Οι κούριερ χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη και λίστα αποστολής

Στα Ταξί επιτρέπεται άλλος ένα άτομο. Αν υπάρχει ασθενείς μπορεί να υπάρχει και άλλος επιβάτης αλλά απαιτείται σχετική βεβαίωση.

Σε σχέση με τα Ι.Χ. υπάρχει εξαίρεση στα ανήλικα παιδιά (ένας γονέας και δυο ανήλικα τέκνα)

Οδηγοί μετρό ή λεωφορείων χρειάζονται βεβαίωση ωραρίου