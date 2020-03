Οικονομία

Eurobank: προσφορά υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Στην αγορά ποιων υλικών προχωρά η Eurobank και σε ποιου τομείς θα διατεθούν κατά προτεραιότητα.

«Η Eurobank συμμετέχοντας στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης και τη στήριξη εμπράκτως του συστήματος Δημόσιας Υγείας από τον ιό COVID–19, ήλθε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) για την προσφορά νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο της τράπεζας.

Συγκεκριμένα η Eurobank προχωρά στην αγορά υλικών άμεσης προτεραιότητας όπως,

Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών ΜΕΘ,

Ειδικές κλίνες ΜΕΘ,

Αντλίες έγχυσης ορού / φαρμάκων,

Ειδικές πιστοποιημένες στολές και μάσκες FPP2 ιατρών και νοσηλευτών.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ο νοσοκομειακός εξοπλισμός και το υγειονομικό υλικό προσφέρεται για την άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων και την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των αυξημένων αναγκών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

«Η Eurobank, με απόλυτη συναίσθηση της κρισιμότητας για τη χώρα και τους πολίτες της, θα σταθεί ενεργά δίπλα στην προσπάθεια της Πολιτείας και θα συμβάλλει, με ό,τι μέσα διαθέτει, στη στήριξη των αρμόδιων φορέων για την κατά το δυνατόν ομαλή αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης δοκιμασίας για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.