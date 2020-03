Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: Νεκροί ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν παρατημένοι σε γηροκομεία

Μόνο φρίκη μπορεί να προκαλέσει η αποκάλυψη για τους ηλικιωμένους που αφέθηκαν να πεθάνουν αβοήθητοι.

Ισπανοί στρατιώτες ανακάλυψαν εγκαταλελειμμένους ηλικιωμένους, μερικοί είχαν πεθάνει στο κρεβάτι τους, μέσα σε γηροκομεία που επλήγησαν από την επιδημία του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας στη Μαδρίτη.

"Θα είμαστε αδιάλλακτοι και άτεγκτοι όσον αφορά τη μεταχείριση που έχουν οι γέροντες σε αυτές τις κατοικίες", δήλωσε η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco.

"Ο στρατός, κατά τη διάρκεια ορισμένων επισκέψεων, είδε ηλικιωμένους τελείως εγκαταλελειμμένους, ακόμη και πεθαμένους πάνω στα κρεβάτια τους μερικές φορές", δήλωσε.

Ο στρατός έχει πλέον αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στους οίκους ευγηρίας, μετά τους δεκάδες θανάτους που καταγράφηκαν σε διάφορα γηροκομεία, κυρίως στη Μαδρίτη και στην περιφέρεια Καστίλλη -Λα Μάντσα, στην κεντρική Ισπανία.