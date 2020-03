Κόσμος

Κορονοϊός: σε κατάσταση υγειονομικής εκτάκτου ανάγκης η Γαλλία

Αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό των πολιτών και του φονικού ιού έλαβε και η Γαλλία. Τι προβλέπει ο νόμος.

Η Γαλλία τέθηκε σήμερα σε «κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης» για διάστημα δύο μηνών, ένα καθεστώς το οποίο προβλέπει απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών και άλλα περιοριστικά μέτρα εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού.

Το κοινοβούλιο υιοθέτησε την Κυριακή το νομοσχέδιο αυτό «προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημία covid-19», έγραψε σήμερα η Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή «κατάστασης υγειονομικής έκτακτης ανάγκης» βάσει των προβλέψεων νόμου του 1955 ο οποίος είχε ενεργοποιηθεί ξανά τον Νοέμβριο του 2015 μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν κοστίσει τη ζωή σε 130 ανθρώπους.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης επέκριναν τους «ευρείς» περιορισμούς των ατομικών ελευθεριών και τις «τεράστιες εξουσίες» που δίνονται στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 860 ανθρώπους στη Γαλλία.

Το νέο έκτακτο καθεστώς προβλέπει μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων των πολιτών, του συνέρχεσθε και του επιχειρείν.

Σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών στις μετακινήσεις επιβάλλεται πρόστιμο 135 ευρώ. Εφόσον υπάρξει νέα παραβίαση «σε διάστημα 15 ημερών» το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.500 ευρώ και σε περίπτωση «τεσσάρων παραβιάσεων σε διάστημα 30 ημερών» το αδίκημα τιμωρείται «με πρόστιμο 3.700 και έξι μήνες φυλάκιση το μέγιστο».