Πολιτική

Μητσοτάκης για κορονοϊό: Το επιτελικό Κράτος λειτουργεί αποτελεσματικά (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με τηλεδιάσκεψη έγινε το Υπ. Συμβούλιο. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων και τα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Καλή σας ημέρα στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο το οποίο διεξάγεται με την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας», ανέφερε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού που γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλες και όλους τους υπουργούς για την άψογη, όπως είπε, συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της διπλής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα τον τελευταίο μήνα.

«Νομίζω ότι αποδείξαμε όλοι έμπρακτα ότι το επιτελικό κράτος υπάρχει και λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών», συνέχισε ενώ για τη σημερινή συνεδρίαση σημείωσε πως προφανώς είναι μονοθεματική και αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού.

«Θέλω να πω εισαγωγικά ότι είχαμε το θάρρος να πάρουμε μέτρα πολύ γρηγορότερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέτρα τα οποία ήταν δύσκολα και σίγουρα είχαν έναν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Ο σκοπός μας πάντα, από την πρώτη στιγμή το είπαμε, ήταν να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να δώσουμε τη δυνατότητα στα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα σε μία επιδημία που ξέρουμε ότι, τελικά, θα επηρεάσει ένα ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Και μέχρι στιγμής φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτός ο χρόνος κερδίζεται, αλλά αυτό προφανώς εξαρτάται και από τη συμπεριφορά των πολιτών και από τον τρόπο με τον οποίο θα αγκαλιάσουν το μήνυμα του "Μένουμε σπίτι"».

Θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο για να μπορέσει το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί σε μία επιδημία που θα επηρεάσει ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι αυτός ο χρόνος κερδίζεται και οι πολίτες αγκαλιάζουν το μήνυμα “Μένουμε σπίτι”. https://t.co/kNb7zqI7UM pic.twitter.com/DMTLRZD39N — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 24, 2020

Όπως προσέθεσε, «Μέχρι στιγμής, πρέπει να αναφέρω, ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είχε ανταποκριθεί στο μήνυμα αυτό και πριν πάρουμε τα τελικά περιοριστικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα. Τα οποία, τα πήραμε ακριβώς για να μπορέσουμε να συνετίσουμε αυτούς τους λίγους οι οποίοι αποφάσισαν με δική τους πρωτοβουλία να μην σεβαστούν την παρότρυνσή μας. Αλλά και για να ικανοποιήσουμε τους πολλούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων αισθάνονται αδικημένοι όταν βλέπουν λίγους να παραβιάζουν τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Τώρα, λοιπόν, αυτό έγινε και με το νόμο και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε στις οδηγίες της κυβέρνησης».