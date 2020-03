Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: “Ηλεκτρονικά” τα πέντε πιο δημοφιλή πιστοποιητικά

Μέσα από μία νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών. Μπακογιάννης: Οι πολίτες μένουν σπίτι, αλλά εξακολουθούν να εξυπηρετούνται με ασφάλεια.

Ο Δήμος Αθηναίων, ανταποκρινόμενος άμεσα στις ανάγκες που δημιουργούν οι πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε όλοι, δίνει και νέες δυνατότητες στους πολίτες να μπορούν απλά κι εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να πάρουν τα πέντε πιστοποιητικά που ζητούνται περισσότερο σε καθημερινή βάση. Έτσι στο εξής δεν χρειάζεται πλέον να επισκεφθούν αυτοπροσώπως τις αρμόδιες υπηρεσίες κερδίζοντας χρόνο και ταυτόχρονα προστατεύοντας τον εαυτό τους και όλο το κοινωνικό σύνολο.

Μέσα από την νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών (https://eservices.cityofathens.gr/) οι πολίτες μπορούν από σήμερα να αιτηθούν και να λάβουν ηλεκτρονικά τα εξής πέντε πιστοποιητικά:

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Πιστοποιητικό Γέννησης

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

Με χρήση των κωδικών TAXISnet και με λίγα “κλικ”, οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν για τη βεβαίωση-πιστοποιητικό που επιθυμούν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε χρόνο εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων περίπου 180.000 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και 170.000 πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και ιθαγένειας.

Με την προσθήκη αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ο Δήμος Αθηναίων αντιμετωπίζει πλέον αποτελεσματικά ένα χρόνιο πρόβλημα και στέκεται δίπλα στους πολίτες κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής. Στο ψηφιακό αποθετήριο του πολίτη θα ενσωματώνονται σταδιακά όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο Δήμος Αθηναίων έχει δώσει τη δυνατότητα διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων στις ιδιοκτησίες των πολιτών και υποβολής αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, που ήδη λειτουργούν με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία.

«Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα των πολιτών να μένουν στο σπίτι αλλά να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται. Όχι απλά να συνεχίσει να λειτουργεί ο δήμος αλλά να το κάνει και με τους πλέον σύγχρονους και ασφαλείς τρόπους» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.