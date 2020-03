Πολιτισμός

Σοβαρές ζημιές στο Κάστρο της Κιάφας από τον σεισμό (εικόνες)

Η υπουργός Πολιτισμού έκρινε ότι η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων είναι αναγκαία και επικοινώνησε αμέσως με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου.



«Η ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,6 Ρίχτερ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου της 21ης Μαρτίου, προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές στο Κάστρο της Κιάφας, στον αρχαιολογικό χώρο του Σουλίου», πληροφορεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. «Το κάστρο της Κιάφας αποτελεί το πλέον εμβληματικό από τα μνημεία του κηρυγμένου ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του Σουλι?ου. Με εντολή της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλιμάκιο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, επισκέφτηκε αμέσως τον χώρο και κατέγραψε τις ζημίες που υπέστη το κάστρο, το οποίο έκτισε ο Αλής Πασάς, το 1803», συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωση.

Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, «οι ζημίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, με κατάρρευση μεγάλων τμημάτων της τοιχοποιίας του, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, σε πολλαπλά σημεία της περιμέτρου, αλλά και των προμαχώνων του. Φθορές διαπιστώθηκαν και στα κατάλοιπα των κτηρίων που διασώζονται στο εσωτερικό του -κυρίως στην περιοχή των δεξαμενών και των υπόγειων χώρων του δυτικού περιβόλου- τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο σεισμός προκάλεσε και ρηγματω?σεις, που βαίνουν παράλληλα με την πορεία των τειχών, εσωτερικά στο έδαφος, κυρίως σε περιοχές επιχω?σεων, γύρω από τα ίχνη θεμελιώσεων των κτισμάτων».

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ υπενθυμίζει ότι «στις 13 Ιανουαρίου 2020 είχε συζητηθεί το ζήτημα της ανάδειξης του ιστορικού χώρου του Σουλίου, σε σύσκεψη υπό την κ. Μενδώνη και τον περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα Ιωάννινα. Στις 6 Φεβρουαρίου 2020 συγκλήθηκε από την υπουργό Πολιτισμό και Αθλητισμού ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και υπηρεσιακών παραγόντων. Στη σύσκεψη ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών για τα έργα που απαιτούνται ώστε να αναδειχθεί ο ιστορικός χώρος του Σουλίου. Είχε, επίσης, συσταθεί ομάδα ειδικών επιστημόνων, για να μελετήσει και να προτείνει σχέδιο προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του Σουλίου».

«Η υπουργός είχε ζητήσει και την επικαιροποίση των υπαρχουσών μελετών που μένουν αναξιοποίητες, δηλώνοντας ότι "είναι ανεπίτρεπτο να μην έχει γίνει για το Σούλι τίποτε ουσιαστικό. Πρέπει να είμαστε επιχειρησιακοί. Πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τον χώρο σήμερα. Τι θα είναι το παραδοτέο στον πολίτη, στον επισκέπτη και πώς θα ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική για έναν τόπο που διαθέτει διεθνώς brand name"», αναφέρει το ΥΠΠΟΑ. «Μετά τη σύσκεψη της 6ης Φεβρουαρίου και εν όψει της επικείμενης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του ΥΠΠΟΑ με την Περιφέρεια, ομάδα μελετητών του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επισκέφθηκε το Κάστρο. Έτσι, σήμερα υπάρχει η πρόσφατη φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου όπως και παλαιότερες φωτογραφίες, καθώς και αποτυπώσεις στο αρχείο της ΕΦΑ Θεσπρωτίας, που συνεισφέρουν στην ανάγνωση των φθορών, αλλά και στην αποκατάστασή τους», προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Η εικόνα των πολύ σοβαρών βλαβών στο μνημείο καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη συνέχιση των φθορών και ενδεχομένως την κατάρρευση των τοιχοποιιών σε περίπτωση μετασεισμών η? ακόμη και καταρρακτώδους βροχόπτωσης. Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, έκρινε ότι η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων είναι αναγκαία, επικοινώνησε αμέσως με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, προκειμένου τεχνικό κλιμάκιο της Περιφέρειας να συνδράμει αμέσως την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Παράλληλα, έδωσε εντολή για άμεση διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων από τους εθνικούς πόρους του ΥΠΠΟΑ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.