Χαρδαλιάς: “Υγειονομική βόμβα” οι πτήσεις από Ισπανία

Πόσοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό στις πτήσεις που ήρθαν από Ισπανία και μπήκαν σε καραντίνα. Πως ανταποκρίθηκαν οι πολίτες την η ημέρα των μέτρων.

Αυστηροποίηση των ελέγχων για την τήρηση του μέτρου περιορισμού της κίνησης ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε κάποιους ευτυχώς ελάχιστους, όπως είπε, που «συναγωνίζονται σε ευρηματικότητα πως θα εξαπατήσουν τις αρχές. Ας αφήσουν τα τερτίπια, ας αφήσουν τις προφάσεις και τις φθηνές δικαιολογίες και ας μείνουν σπίτι» είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι από αύριο τα μέτρα θα γίνουν πιο αυστηρά. «Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι όσο πιο αυστηρά εφαρμόσουμε τα μέτρα τόσο πιο γρήγορα θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας», είπε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός για τους επιβάτες των πτήσεων επαναπατρισμού από Μαδρίτη και Βαρκελώνη που τέθηκαν σε απομόνωση στο ξενοδοχείο εκ των οποίων 21 βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Ταυτόχρονα απάντησε και στην κριτική για περιορισμό των ελευθεριών. «Δυστυχώς για εμάς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Δυστυχώς για όσους έσπευσαν να κάνουν αρνητική κριτική διαψεύστηκαν. Ευτυχώς για την κοινωνία το κράτος έκανε αυτό που έπρεπε. Μια υγειονομική βόμβα ήταν έτοιμη να εκραγεί, επιταχύνοντας την εξάπλωση της νόσου στην πατρίδα μας, παρά τα μέτρα και τις θυσίες που όλοι κάναμε για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Η απόφαση μας για την απομόνωση βασίστηκε σε συγκεκριμένα μοντέλα που τρέχουν στην ΓΓΠΠ και που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά και όλες τις άλλες χώρες που υπάρχει εξάπλωση. Παρατηρήσαμε ότι τα περισσότερα κρούσματα προέρχονταν από την Βόρεια Ισπανία. Βλέποντας ότι υπήρχαν πάρα πολλοί στις δύο πτήσεις προερχόμενοι από πόλεις Βόρεια της Ισπανίας, είτε από την Βαρκελώνη που ερχόταν μέσω Μαδρίτης προχωρήσαμε στην απομόνωση των συγκεκριμένων επιβατών».

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, το αποτέλεσμα μετά τους ελέγχους του ΕΟΔΥ είναι 21 από τους 263 επιβάτες βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Δηλαδή στην πτήση από Βαρκελώνη 11 άνδρες και 3 γυναίκες και στην πτήση από Μαδρίτη 6 γυναίκες και ένας άνδρας. Μόλις ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση όσων βρισκόταν μέσα στα αεροσκάφη θα δοθούν σχετικές αναλυτικές οδηγίες.

Επανέλαβε ότι «δεν θα γίνει έκπτωση σε κανέναν, κανείς δεν εξαιρείται, κανείς δεν είναι υπεράνω των κανόνων.

Αυτό να το καταλάβουν καλά όσοι χθες έσπευσαν να μιλήσουν για περιορισμό των ελευθεριών. Η απόφαση αυτή ήταν συνειδητή, είναι αδιαπραγμάτευτος ο όρος της ευθύνης για όλους μας και πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους».

Επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας δείχνει να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί και να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Από χθες (στις 6 το πρωί) έως την ίδια ώρα σήμερα-πρώτο 24ωρο εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας- 1.300.000 επιτυχημένα sms διεκπεραιώθηκαν και όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία. Τόνισε την ανάγκη οι πολίτες να λαμβάνουν οδηγίες από το Forma.gov.gr και επανέλαβε την δυνατότητα εκτύπωσης απαραίτητης βεβαίωσης μετακίνησης, αλλά και την δυνατότητα χειρόγραφης βεβαίωσης σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέσω sms.

Έλεγχοι σε πολίτες

Σχετικά με τους ελέγχους των πολιτών που είναι θετικοί στον ιό και έχουν τεθεί σε καραντίνα, σήμερα έγιναν 17 έλεγχοι και βρέθηκαν όλοι στα σπίτια τους. Αντίθετα σε έλεγχο πολιτών που βρίσκονται σε απομόνωση χαρακτηρισμένων ως στενών επαφών κρουσμάτων σε σύνολο 161 ελέγχων σε όλη την επικράτεια 8 βρέθηκαν εκτός σπιτιού και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 5.000 ευρώ και ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις.

Διευκρινίσεις για τον περιορισμό της κίνησης

Σχετικά με τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας εργαζομένου, η φόρμα Α θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδα του εργοδότη. Η μη ύπαρξη σφραγίδας καθιστά την βεβαίωση άκυρη με ό,τι προβλέπεται για τις συνέπειες.

Οι εργαζόμενοι των εταιρών διαχείρισης κοινοχρήστων, χρειάζονται την βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναφέρεται το σαφές ωράριο εργασίας καθώς και αναλυτικά τις διευθύνσεις των πολυκατοικιών στις οποίες θα μεταβούν μέσα στο εργάσιμό τους.

Επιπροσθέτως με δεδομένο ότι ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στα super market, το ωράριο από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και το Σάββατο 25 Απριλίου θα είναι το εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 07-21:00, το Σάββατο 07:00-20:00 και την Κυριακή κλειστά.