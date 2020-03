Κοινωνία

Αιφνιδιαστική έρευνα στις φυλακές Κορυδαλλού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι βρήκαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στα κελιά κρατουμένων.

(φωτογραφία αρχείου)

Αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών, στην ΣΤ’ πτέρυγα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με συνολικά 224,3 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν χασίς,

2 κινητά τηλέφωνα

3 φορτιστές,

2 μαχαίρια εμπορίου και

ακουστικά «hands free».

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα η Εισαγγελέας Επόπτης και το Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού.?