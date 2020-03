Life

Μένουμε σπίτι: οι αναρτήσεις και τα βίντεο των σταρ του Χόλιγουντ και της Μισέλ Ομπάμα (βίντεο)

Σειρά από βίντεο αναρτούν διασημότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο Τζον Μπον Τζόβι και η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.