Σύψας στον ΑΝΤ1: τις επόμενες ημέρες ο κορονοϊός θα δείξει τα “δόντια” του (βίντεο)

"Το μόνο όπλο απέναντι στον ιό είναι η καραντίνα" τόνισε ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Πώς θα επηρεάσει ο καιρός την εξάπλωση του ιού.

Την σημασία της παραμονής στο σπίτι για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού επανέλαβε ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Νικόλαος Σύψας, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο κ. Σύψας τόνισε ότι την επόμενες ημέρες η επιδημία “θα δείξει τα δόντια της” γι αυτό και θα πρέπει “να κρυφτούμε στα σπίτια μας”.

Τώρα είναι η ώρα άπαντες να δείξουν τη μεγαλύτερη συμμόρφωση στις οδηγίες. Πρέπει να είναι πολύ σημαντικός ο λόγος για να βγει κανείς από το σπίτι. Δεν πρέπει να διασπαρεί άλλο ο ιός, για να περάσει ο Απρίλιος χωρίς μεγάλες απώλειες” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σύψας.

Επανέλαβε ότι το μόνο “όπλο” απέναντι στον ιό είναι η καραντίνα. “Είναι το τελευταίο χαρτί που έχουμε γιατί αλλιώς μας περιμένει καταστροφή” τόνισε ο καθηγητής.

Σε ερώτηση για το εάν τελικά ο κορονοϊός “χτυπά” και νέους, απάντησε: “όλοι μας είμαστε ευάλωτοι”.

Σχετικά με τις προβλέψεις για υποχώρηση της πανδημίας, ο κ. Σύψας σημείωσε ότι εάν πάνε όλα καλά και βάσει του παραδείγματος της Κίνας, θα είμαστε τυχεροί εάν τον Μάιο αρχίσουν να πέφτουν οι καμπύλες.

Τέλος, κληθείς να απαντήσει για το πώς οι θερμοκρασίες και ο καλός καιρός μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του ιού, απάντησε ότι όντως φαίνεται ότι η άνοδος της θερμοκρασίας επηρεάζει τη διασπορά του. Ρόλο όμως παίζει και η υγρασία, όπως είπε. “Μην περιμένουμε τον καιρό να μας σώσει, να το περιμένουμε από τον εαυτό μας” πρόσθεσε ο Νικόλαος Σύψας.