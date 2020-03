Οικονομία

Πέτσας: αν χρειαστεί θα εντάξουμε και άλλους κλάδους στο πρόγραμμα ενίσχυσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ δήλωσε πως θα εμπλουτίζεται συνεχώς η λίστα εκείνων που θα ενισχυθούν από την κυβέρνηση καθώς πλήττονται από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του κορονοϊού.

Είπε ότι το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη, είναι η πτώση του τζίρου. "Αν χρειαστεί θα εντάξουμε, το επόμενο χρονικό διάστημα, και άλλους κλάδους της οικονομίας στο πρόγραμμα ενίσχυσης. Τα δημοσιονομικά και τα ταμειακά περιθώρια που έχει όμως το Κράτος δεν είναι απεριόριστα. Άρα, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, με σύνεση, ώστε όλοι όσοι έχουν ανάγκη να στηριχθούν - με κάποιο τρόπο - από το Κράτος και να περάσουμε όλοι μαζί αυτή την κρίση", σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι δόθηκε ήδη παράταση της καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, σε όσους ανέργους λήγει στις 31 Μαρτίου και πως θα ενταχθούν και εκείνοι των οποίων η επιδότηση έληξε πιο πριν. "Αρά, θα δοθεί η παράταση η οποία χρειάζεται για να καλυφθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπιαναν δουλειά, οι πιο πολλοί από αυτούς την 1η Απριλίου, αλλά, τώρα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν για ένα χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο μηνών", συμπλήρωσε ενώ μίλησε και για τη στήριξη του τουρισμού. "Θα υπάρξει ένα ισχυρό μήνυμα και προς τους επισκέπτες στην Πατρίδα μας, οι οποίοι θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ ορισμένων τουριστικών προορισμών, αυτό το Καλοκαίρι, ώστε να προτιμήσουν την Ελλάδα γιατί θα την βρουν μια ασφαλή χώρα για να περάσουν αυτό το λίγο χρόνο των διακοπών τους, μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Γι' αυτό ο τουριστικός κλάδος θα στηριχθεί ό,τι και να γίνει. Είναι η βασική σημαία, που θα μας οδηγήσει έξω από την κρίση", υπογράμμισε.

Ο κ. Πέτσας επανέλαβε επιπλέον ότι οι απολύσεις έχουν απαγορευτεί με ΠΝΠ. "Εμείς έχουμε βάλει ένα πλαίσιο ευελιξίας. Μπορεί να γίνει η αναστολή της σύμβασης εργασίας και αυτοί οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται τα 800 ευρώ. Μπορεί να υπάρξει και εκ περιτροπής απασχόληση. Αν νομίζει κάποιος ότι μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί για έναν-δύο μήνες με μηδενικό τζίρο, αλλά, ταυτόχρονα, να πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της στους εργαζόμενους, να πληρώνει την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, να πληρώνει τις τράπεζες, νομίζω ότι κάνει λάθος. Γι' αυτό δώσαμε την ευελιξία στις επιχειρήσεις που πλήττονται να χρησιμοποιούν με ευελιξία το προσωπικό. Γι' αυτό αναστείλαμε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις", ανέφερε προσθέτοντας πως οι τράπεζες σε συνεννόηση με την κυβέρνηση έδωσαν περίοδο χάριτος για κάποιους μήνες, προκειμένου να μην έχουν οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και αυτό τον βραχνά. "Αλλά δεν μπορεί να μην μοιραζόμαστε το βάρος της κρίσης. Και θα το μοιραστούμε όλοι μαζί. Όσοι νομίζουν ότι πέφτουν τα χρήματα από τα δέντρα, κάνουν λάθος", ξεκαθάρισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως σημασία τώρα έχει να σταματήσουμε ή να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και να μοιραστούν τα κρούσματα σε βάθος χρόνου και γι' αυτό λαμβάνονται αυτά τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και του συγχρωτισμού.

"Γι' αυτό στέλνουμε το μήνυμα να μένουμε στο σπίτι μας. Γιατί μόνον έτσι, όταν θα χρειαστεί, θα μπορέσει το Σύστημα Υγείας να αντέξει την πίεση που θα έρθει. Έχουμε ήδη πάει πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά θα έρθει η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό ας φροντίσουμε όλοι να έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν, να έχουμε επεκτείνει σε βάθος χρόνου την κορύφωση του ιού και οι συμπολίτες μας που θα χρειαστούν νοσηλεία να έχουν το κρεβάτι που θα τους περιμένει, τον αναπνευστήρα που θα τους βοηθήσει να αναπνεύσουν και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό δίπλα τους για να τους θεραπεύσει", πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά του εγκλωβισμένους Έλληνες στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως πρόκειται για εγκληματική ανευθυνότητα της αεροπορικής εταιρείας ενώ γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις από τις έξι το πρωί της προηγούμενης ημέρας. "Οι σχετικές οδηγίες είχαν δοθεί, η επικοινωνία είχε υπάρξει. Παραπέμπω και στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χθες το βράδυ. Θα κινηθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Εξωτερικών για επαναπατρισμό τους", ανέφερε.

Τέλος ανακοίνωσε ότι από αύριο θα είναι κανονικά στο γραφείο του αφού ολοκληρώνεται το 14ήμερο της καραντίνας, πάντα με μέτρα προστασίας, και το briefing θα γίνει εξ αποστάσεως από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. "Να επαναλάβω όμως: Ακόμη και με το παραμικρό σύμπτωμα μένουμε στο σπίτι. Παίρνουμε τις οδηγίες του γιατρού μας και φροντίζουμε να τηρούμε αυτές τις οδηγίες, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τα πρόσωπα που αγαπάμε και το κοινωνικό σύνολο", υπογράμμισε.