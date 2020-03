Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ - κορονοϊός: νόσησαν άλλοι 7 γιατροί

Ανέβηκαν σε 84 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο υγειονομικό προσωπικό.

Την προσθήκη άλλων 7 γιατρών στον κατάλογο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού γνωστοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ ενώ σε καραντίνα βρίσκονται περισσότεροι από 350.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν να νοσούν 6 γιατροί στο Νοσοκομείο του Ρίου της παθολογικής κλινικής ανεβάζοντας τον αριθμό των νοσούντων στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο σε 9. Είναι καλά στην υγεία τους. Υπάρχει ανησυχία μεταξύ των συναδέλφων τους που έρχονταν σε επαφή μαζί τους. Εξετάζεται πόσοι ήρθαν σε επαφή προκειμένου να τεθούν σε καραντίνα.

Άλλος ένας νόσησε στο Νοσ. Καστοριάς, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 11 νοσούντες ενώ εκκρεμεί ο εργαστηριακος έλεγχος δεκάδων .

Μεγάλο πρόβλημα στη Δ. Μακεδονία με τη καθυστέρηση των εργαστηριακών ελέγχων

“Υπάρχει ένα εργαστήριο αναφοράς του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εξετάζει τα δειγματα για τη Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Λόγω φόρτου εργασίας καθυστερεί τρεις με πέντε ημέρες να εκδώσει αποτελέσματα. Ως εκ τούτω υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού από συναδέλφους που νοσούν και δεν εμφανίζουν συμπτώματα.. Όπως επίσης και από συγγενείς ασθενών που δεν απομονώνονται έως ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα. Υπάρχει μεγάλη εστία στη Δυτική Μακεδονία. Ένας από τους λόγους είναι η αδυναμία λήψης επαρκών δειγμάτων και η καθυστέρηση έκδοσης των αποτελεσμάτων. Αμεσα θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα εργαστήρια αναφοράς”, τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.