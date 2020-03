Life

Θοδωρής Φέρρης στον ΑΝΤ1: έχω κορονοϊό και τρέμω κάθε μέρα μην εμφανίσω κι άλλα συμπτώματα (βίντεο)

Ο τραγουδιστής περιγράφει πως βιώνει την ασθένεια, πως κόλλησε την νόσο και πως περνά τις ημέρες του, προκειμένου να προστατεύσει τους αγαπημένους του.