Υγεία - Περιβάλλον

EΕ: Ο κορονοϊός είναι απίθανο να εξαφανιστεί το καλοκαίρι

Δυσοίωνη πρόβλεψη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων...

Ο κορονοϊός είναι απίθανο να εξαφανιστεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, δεν αφήνει περιθώρια για ελπίδες ότι το SARS-CoV-2 θα μπορούσε να συμπεριφέρεται όπως οι άλλοι τέσσερις κορωνοϊοί, που είναι ενδημικοί στους ανθρώπινους πληθυσμούς και συνήθως δεν ανιχνεύονται τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η έκθεση παραπέμπει σε προκαταρκτικές αναλύσεις από το ξέσπασμα του κορωνοϊού στην Κίνα, σύμφωνα με τις οποίες ο ιός ήταν σε θέση να διατηρήσει υψηλά επίπεδα αναπαραγωγής σε τροπικά μέρη με υψηλή υγρασία, όπως η Κουανγκσί και η Σιγκαπούρη. Αυτό «υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής μέτρων παρέμβασης, όπως η απομόνωση προσβεβλημένων ατόμων, η τηλεργασία και το κλείσιμο σχολείων», αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων επισημαίνει ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κορεσμού και προβλέπει εξάντληση των κρεβατιών στις ΜΕΘ μέχρι τα μέσα Απριλίου αν δεν ληφθούν μέτρα. Τέλος αναθεώρησε την αξιολόγηση του κινδύνου για τους ηλικιωμένους και όσους πάσχουν από χρόνιες ασθένειες στην Ευρώπη από «πολύ υψηλό» από «υψηλό».