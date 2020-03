Κοινωνία

Ντοκουμέντο από διαπληκτισμό πιστών με δημοσιογράφο μέσα σε εκκλησία (βίντεο)

Ιερέας “έσπασε” την καραντίνα και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, ανήμερα της 25ης Μαρτίου με δεκάδες πιστούς.

Αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού, ιερέας στην Πάτρα άνοιξε την εκκλησία για τους πιστούς, ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Όπως κατέγραψε σε βίντεο-ντοκουμέντο το Patras TV, περίπου 30 πιστοί αγνόησαν την απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας και παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα.

Ο ιερέας που τέλεσε τη λειτουργία είναι ο Αναστάσιος Γκουτζόπουλος, ο οποίος – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – είναι γνωστός για τις σκληρές θέσεις του και έχει έρθει σε αντιπαράθεση κατά το παρελθόν με τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο και την Ιεραρχία.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να είχε λειτουργήσει κανονικά και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής βρέθηκε στην εκκλησία και κατέγραψε τα τεκταινόμενα. Όταν έγινε αντιληπτός από τους πιστούς, ορισμένοι ήρθαν σε φραστική αντιπαράθεση μαζί του.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο, ακούγονται φράσεις όπως «Δεν φοβάσαι τον Θεό;» και «Να πάει να πνιγεί και η Κυβέρνηση, μπροστά στην Παναγία!»

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Μητροπολίτης Πατρών, ο οποίος έχει αποφασίσει να λάβει μέτρα εναντίον του ιερέα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, σε μία ανάλογη κίνηση είχε προβεί και ο Μητροπολίτης Κυθήρων, ανοίγοντας την εκκλησία για τους πιστούς.