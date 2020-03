Κόσμος

Έλληνας γιατρός στην Ισπανία: Κάνουμε βιντεοκλήσεις πριν διασωληνωθούν για να αποχαιρετίσουν τα παιδιά τους

«Δεν υπάρχουν άλλα περιστατικά, μόνο κορονοϊός», ξεκαθαρίζει ο Έλληνας γιατρός στην Καταλονία. Ποια είναι η «καλή κίνηση» που έκανε η κυβέρνηση της Ισπανίας.

Συγκλονίζει ο Έλληνας γιατρός που εργάζεται ως αθλίατρος στην Ισπανία, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνει ως εργαζόμενος σε νοσοκομείο της Καταλονίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Β.Παπουτσιδάκης έκανε λόγο για 6.500 γιατρούς και νοσηλευτές που είναι μολυσμένοι από τον κορονοϊό, ενώ σημείωσε ότι, στην Καταλονία το 97% των κρεβατιών των ΜΕΘ είναι γεμάτο.

«Το μόνο καλό είναι ότι η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει ό,τι ιδιωτικό νοσοκομείο, σύν κάποια ξενοδοχεία που έχουν γίνει νοσοκομεία για τα πιο ελαφριά περιστατικά», σχολίασε.

Αθλίατρος ο ίδιος, ξεκαθάρισε ότι πλέον, «δεν έχουμε καν ειδικότητες, ακόμα και οι ορθοπεδικοί βλέπουν κορονοϊό. Δεν υπάρχουν άλλα περιστατικά, μόνο κορονοϊός» και τόνισε πως «κάθε μέρα μας λένε ότι το χειρότερο δεν έχει έρθει, ότι δυο μήνες θα είμαστε έτσι».

Ο κ.Παπουτσιδάκης σημείωσε πως «όταν κάποιος μπαίνει με κορονοϊό στο νοσοκομείο, είναι μόνος του».

«Όταν περνάς την πόρτα των επειγόντων, τελειώνουν όλα», είπε και συγκίνησε λέγοντας ότι οι ίδιοι οι γιατροί και νοσηλευτές καλούν με βιντεοκλήση τους συγγενείς όσων είναι να διασωληθούν για να αποχαιρετίσουν τα παιδιά τους, όπως ήδη γίνεται και στην Ιταλία.