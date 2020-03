Οικονομία

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ και EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ έκαναν χορηγία υλικών στον Έβρο (εικόνες)

Έμπρακτη στήριξη στην εθνική προσπάθεια για διαφύλαξη των συνόρων και αποτροπή της παράνομης μαζικής εισβολής αλλοδαπών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία η πατρίδα μας βάλλεται σε όλους τους τομείς, τόσο κοινωνικά όσο και γεωπολιτικά, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. και η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ στηρίζουν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ., στη φύλαξη των συνόρων και την αποτροπή στοχευμένης προσπάθειας μαζικής εισόδου παρανόμως εισερχομένων προσώπων στο εσωτερικό της χώρας.

Η παράδοση των υλικών πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στην περιοχή “Καστανιές Έβρου”, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διοικήσεις Μηχανικού, λαμβάνοντας τις θερμές ευχαριστίες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Παραδόθηκαν συνολικά 40 τόνοι (6.000 μέτρα) σιδερένιων κοιλοδοκών και στηριγμάτων, για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της περιοχής.

Τόσο στην EUROPA όσο και στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ αναγνωρίζουμε ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί κυρίαρχο πατριωτικό καθήκον και συλλογική εθνική προσπάθεια, στηρίζοντας όχι μόνο ηθικά, αλλά και έμπρακτα το δύσκολο έργο των δυνάμεων ασφαλείας στην «πρώτη γραμμή».