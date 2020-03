Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα για τους παραβάτες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται ότι εμπεδώνει τα μέτρα και συμμορφώνεται. Συλλήψεις και για ανοιχτά καταστήματα που έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους.

Λιγότερες παραβάσεις βεβαίωσαν χθες οι αστυνομικοί συγκριτικά με την Τρίτη σε ότι αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, αλλά και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό.

Από τις έξι το πρωί της Τετάρτης, μέχρι σήμερα στις έξι, 1155 πολίτες βρέθηκαν χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα.

Στην κορυφή των παραβατών παραμένει η Αττική με 333 περιπτώσεις, ενώ οι λιγότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία, μόλις έξι.

Από την πρώτη στιγμή εφαρμογής της απαγόρευσης των άσκοπων μετακινήσεων έχουν βεβαιωθεί 2950 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα πρόστιμα.

Επίσης, έξι παραβάσεις βεβαιώθηκαν χθες και έξι άτομα συνελήφθησαν, καθώς είχαν ανοικτά τα καταστήματά τους, παρόλο που έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους.

Από τις 12 Μαρτίου, έχουμε στο σύνολο 273 συλλήψεις.