Κορονοϊός: εφιάλτης δίχως τέλος στην Ισπανία

Την πορεία της Ιταλίας, ακολουθεί η πανδημία στην Ισπανία και τα νούμερα θυμάτων και κρουσμάτων από το τελευταίο 24ωρο σοκάρουν.

Συνεχίζει με αμείωτη ένταση το θανατηφόρο πέρασμα του ο κορονοϊός και στην Ισπανία, η οποία μετά την Ιταλία, είναι το νέο hot spot της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας, το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 655 άνθρωποι και βεβαιώθηκαν 8.578 νέα κρούσματα.

Ήδη οι νεκροί στην Ισπανία, από τον κορονοϊό, έχουν ξεπεράσει τις 4.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις 56.000.