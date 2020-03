Οικονομία

ΟΑΕΔ: Πότε θα πληρωθούν επιδόματα και Δώρο Πάσχα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Να προπληρωθούν πολύ νωρίτερα φέτος τα τακτικά επιδόματα αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών.

Να προπληρωθούν πολύ νωρίτερα φέτος τα τακτικά επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και το Δώρο Πάσχα, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο των μέτρων για την άμεση στήριξη του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, θα ξεκινήσει η προπληρωμή:

Των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά καταβάλλονται από τις 31 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 3 Μαΐου 2020.



Των Δώρων Πάσχα 2020 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η προπληρωμή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από αυτούς.?