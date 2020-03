Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 892 κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξάνονται διαρκώς ο αριθμός των συμπολιτών μας που χάνουν την ζωή τους, καθως και η επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 71 νέα κρούσματα του κορονοϊού , ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 892, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, κατέληξαν 26 ασθενείς ( 21 άνδρες και 5 γυναίκες) .

Αυτή την στιγμή 57 άτομα νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ διασωλημένοι είναι οι 54 εξ αυτών.

Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων του κορoνοϊού είναι τα 73 έτη, ενώ 42 άτομα που νόσησαν έχουν πλέον πάρει εξιτήριο.

Την διαπίστωση ότι βρισκόμαστε στην αρχή της μάχης όσον αφορά τον κορονοϊό στη χώρα μας έκανε στην τακτική ενημέρωσή του ο Σωτήρης Τσιόδρας. «Δεν έχουμε πορεία Ιταλίας και Ισπανίας αν τα μέτρα αρθούν, θα δούμε παρόμοια εικόνα» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε «Θα ήταν καταστροφική τώρα η άρση των περιοριστικών μέτρων».

Ο κ. Τσιόδρας είπε ότι δεν παρατηρείται μεγάλη αύξηση των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας, αλλά εξήγησε ότι είμαστε ακόμα στην έναρξη της μάχης με τον ιό. Μια μάχη που θα έχει τις λιγότερες απώλειες αν «ο καθένας συνεχίσει να συμβάλει από την πλευρά του τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα αυτοπεριορισμού». Όπως ανέφερε « δεν χρειάζεται εφησυχασμός, πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε παρότι δεν βλέπουμε εκθετική αύξηση των περιστατικών στην χώρα μας»

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό κέντρο ελέγχου νοσημάτων, επισήμανε ότι η αύξηση των κρουσμάτων συνεχίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. «Η εκτίμηση είναι ότι απουσία μέτρων ο κορονοϊός θα διασπαρεί με μεγάλη ταχύτητα και αυτό ήδη φαίνεται από την εικόνα που έχουμε στην Ιταλία και στην Ισπανία όπου τα πράγματα είναι πολύ άσχημα». Αναφερόμενος στη Μεγάλη Βρεττανία είπε ότι σε 14 ημέρες η αύξηση των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 10 φορές.

Σπάνια η περίπτωση του 42χρονου καθηγητή στην Κρήτη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σ.Τσιόδρας στην περίπτωση του 42χρονου Γερμανού καθηγητή που κατέληξε στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου. Όπως είπε πρόκειται για σπάνιο περιστατικό γνωστής επιπλοκής όσον αφορά τον κορονοϊό. «Εμφάνισε θρόμβωση στα αγγεία του πνεύμονα γνωρίζουμε αυτή την επιπλοκή που κάνει ο κορονοϊός και γι' αυτό χορηγούμε ειδική αντιπηκτική αγωγή» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για σπάνια επιπλοκή που δεν αφορά το μεγάλο ποσοστό των ασθενών που νοσηλεύονται.

Μένουμε σπίτι με ήπια συμπτώματα αλλά με προσοχή

Όσον αφορά το «μένουμε σπίτι με ελαφρά συμπτώματα» ο κύριος Τσιόδρας υπεραμύνθηκε αυτής της τακτικής, τονίζοντας ότι «η στρατηγική μας δεν αλλάζει. Πρόκειται για μία στρατηγική που προτείνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά συμπλήρωσε: «φυσικά και οι σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να αναζητούν έγκαιρα ιατρική βοήθεια, ιδίως αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και είναι ηλικιωμένοι» . Στην συντριπτική τους πλειονότητα οι άνθρωποι με κορονοϊό εμφανίζουν ήπια νόσο, κατέληξε.

Ανοσία για 2 με 3 χρόνια όσοι αναπτύξουν αντισώματα

Ο κύριος Τσιόδρας αναφέρθηκε τέλος, στις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν περάσει τον κορονοϊό και τα συμπτώματά του στο σπίτι, τονίζοντας ότι ελάχιστοι από αυτούς εμφάνισαν μία επιδείνωση στην πορεία. Μιλώντας για τα τεστ όπου δείχνουν εάν κάποιος έχει χτίσει ανοσία στον κορονοϊό, είπε ότι όσοι βρεθούν να έχουν αντισώματα στο νέο ιό, θα έχουν ανοσία για τουλάχιστον δύο ή 3 χρόνια και υπό αυτή την έννοια θα είναι προστατευμένοι στο κοντινό μέλλον. «αυτοί θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα και ιδίως αν ανήκουν σε ομάδες πολιτών χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο την κρίσιμη αυτή ώρα, όπως είναι γιατροί και νοσηλευτές» κατέληξε.

