Κοινωνία

Κορονοϊός: σε καραντίνα σε ξενοδοχείο Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι εγκλωβισμένοι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε πούλμαν της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο, στο κέντρο της Αθήνας.

Στην Ελλάδα έφθασαν 32 Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι επιβιβάστηκαν νωρίτερα σε έκτακτη πτήση της Aegean.

Για τον επαναπατρισμό τους είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στις ελληνικές αρχές στην Τουρκία, ενώ με δεδομένη την απαγόρευση πτήσεων που έχει επιβληθεί, χρειάστηκαν έντονες προσπάθειες ώστε να οριστικοποιηθεί η επιστροφή των Ελλήνων στη χώρα.

Οι εγκλωβισμένοι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε πούλμαν της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο, στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα και θα τεθούν σε καραντίνα.

Την Παρασκευή θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιος από αυτούς νοσεί από κορονοϊό.