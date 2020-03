Κόσμος

Καταγγελίες στον ΑΝΤ1 από Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμιο του Λονδίνου (βίντεο)

Τι λένε για τις συνθήκες υπό τις οποίες μωρά και ενήλικες διαβιούν στον τερματικό σταθμό, από το βράδυ της Τρίτης, μετά την ματαίωση της πτήσης τους.