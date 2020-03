Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Θετικό στον ιό βρέφος στην Καστοριά

Το μωρό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γρεβενών. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος από την Καστοριά, το οποίο τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γρεβενών.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, το μωρό γεννήθηκε πριν μια εβδομάδα στο Νοσοκομείο των Γρεβενών και είναι σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος δεν νόσησε στο νοσοκομείο των Γρεβενών, αλλά όταν επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειάς του στην Καστοριά, μετά την γέννησή του.

Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό εάν νοσεί και η μητέρα του μωρού.