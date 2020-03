Κοινωνία

Πύρινη κόλαση σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Αγωνία για ηλικιωμένο ζευγάρι.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 09:00, σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Απελλού και Σβώλου.

Έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Όπως φαίνεται και στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1, ολόκληρος ο όροφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Πυροσβεστική η δημοσιογράφος της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”, το ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στο διαμέρισμα, δεν ήταν μέσα όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η πολυκατοικία εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.