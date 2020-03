Πολιτική

Τζιτζικώστας στον ΑΝΤ1: αναγκαστήκαμε να πάρουμε σκληρά μέτρα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που έχει πάρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να κάνει τη ζωή των πολιτών της, πιο εύκολη και πιο ασφαλή.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι πριν ακόμη η κυβέρνηση λάβει την απόφαση για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ο ίδιος είχε αποφασίσει να κλείσει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για τους πολίτες και να εξυπηρετούνται χωρίς να είναι αναγκασμένοι να προσέρχονται σε αυτές.

Ο κ. Τζιτζικώστας, είπε ότι ελήφθησαν μέτρα και για τους ασυνεπείς πολίτες που παραβίαζαν τα μέτρα, καθώς η Περιφέρεια σήκωσε μέχρι και drone για να παρακολουθεί την κίνηση και να απευθύνει τις ανάλογες συστάσεις, ενώ υποχρεώθηκε να κλείσει την πρόσβαση στο Σέιχ Σου κι άλλα πάρκα και άλση για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Ο κ. Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε και σε ορισμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Περιφέρεια για να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Για παράδειγμα και σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τέθηκε σε λειτουργία μια εφαρμογή όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει βιντεοκλήση και να συνομιλεί με γιατρό που θα του δίνει οδηγίες και συμβουλές.

Παράλληλα, η Περιφέρεια έθεσε σε λειτουργία και μια τηλεφωνική γραμμή, όπου όποιος τα επιθυμεί μπορεί να συνομιλεί με ειδικούς για τα θέματα που τον απασχολούν.