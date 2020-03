Κόσμος

Κορονοϊός: 144 νεκροί σε μια μέρα στο Ιράν

Περίπου τρεις χιλιάδες νέα κρούσματα βεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Το Ιράν ανακοίνωσε 144 νέους θανάτους από τη επιδημία Covid-19, που ανεβάζουν στους 2.378 τους νεκρούς στην χώρα.

«Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 2.926 νέα κρούσματα σε ολόκληρη την χώρα», ενώ συνολικά 32.332 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό στο Ιράν από την έναρξη της επιδημίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Οι ιαθέντες ανέρχονται συνολικά σε 11.133.