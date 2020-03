Κοινωνία

Εξιτήριο στην πρώτη μητέρα με κορονοϊό που γέννησε στο “Αττικόν“

Σε σειρά από τεστ υποβλήθηκαν τόσο η γυναίκα όσο και το μωράκι της,

Εξιτήριο παίρνει από το Νοσοκομείο «Αττικόν» η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα θετική στον κορονοϊό που γέννησε στις 18 Μαρτίου ένα υγιέστατο αγοράκι. Και οι δύο είναι σε άριστη κατάσταση.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο η μητέρα μετά από δύο αρνητικά τεστ μπορεί να πάρει εξιτήριο και να πάει σπίτι της μαζί με το μωράκι της, το οποίο και στο πρώτο τεστ που έγινε και τα αποτελέσματα της rt-PCR, ήταν αρνητικά για COVID-19, κάτι που κάνει τους γιατρούς να ελπίζουν ότι η μετάδοση του Covid-19 δεν γίνεται διαπλακουντιακά στη διάρκεια της κύησης.

Η 24χρονη γυναίκα βρισκόταν στην 40ή εβδομάδα κύησης και παρακολουθείτο στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Όταν παρουσίασε συμπτώματα γρίπης (πυρετό, βήχα) ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ και της συστήθηκε να μεταβεί στο «Αττικό» Νοσοκομείο για την περάτωση του τοκετού. Η γυναίκα καθώς και ο σύζυγός της βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19.

Η περάτωση του τοκετού κρίθηκε επιβεβλημένο να γίνει με καισαρική τομή λόγω δυσαναλογίας και μακροσωμίας του εμβρύου (βάρος γέννησης νεογνού 4.140 γραμμάρια). Η μητέρα μεταφέρθηκε σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας με αρνητική πίεση και το νεογνό μεταφέρθηκε στη μονάδα προώρων νεογνών για παρακολούθηση.

Στο Νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει για παρακολούθηση η δεύτερη γυναίκα θετική στον COVID-19 που γέννησε επίσης ένα υγιέστατο αγοράκι.